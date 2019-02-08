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От России на «Евровидение — 2019» отправится Сергей Лазарев

Культура

Выступление Лазарева состоится 16 мая

Москва, 8 февраля 2019, 02:20 — REGNUM  Сергей Лазарев будет представлять Россию на 64‑м песенном конкурсе «Евровидение», передает телеканал «Россия 1».

Напомним, конкурс пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая 2019 г. Израиль стал местом проведения конкурса по результатам предыдущих состязаний: в 2018 году первое место досталось израильтянке Нетте Барзилай с песней «Toy».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января стало известно, что Россия будет участвовать в конкурсе во второй половине второго полуфинала — согласно результатам жеребьевки. Таким образом, выступление Лазарева должно состояться 16 мая.

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Читайте ранее в этом сюжете: Участие Лазарева в «Евровидении» пока не подтверждено

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Конкурс «Евровидение»
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