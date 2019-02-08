На фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» приедут Мережко, Никоненко, Сафонова

Барнаул, , 00:45 — REGNUM Лидия Федосеева-Шукшина, Мария Шукшина, Виктор Мережко и другие деятели культуры в июле 2019 года приедут на всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае», сообщают «Вести. Алтай».

Фестиваль в честь 90-летия советского писателя, актера, режиссера Василия Шукшина пройдет 23 — 27 июля. В числе приглашенных Лидия Федосеева-Шукшина, Мария Шукшина. Приедет президент Шукшинского кинофестиваля Виктор Мережко.

Из актеров также приглашены Сергей Никоненко, Андрей Мерзликин, Елена Сафонова, Дмитрий Певцов, Наталья Егорова. Приглашены фотохудожник Анатолий Ковтун и Надежда Бабкина с коллективом «Русская песня».

Напомним, фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» — это главная культурная акция, ежегодно проходящая в Алтайском крае в память о Василии Макаровиче Шукшине.

Шукшинские дни проходят в Барнауле, а также в Бийске, Белокурихе, Новоалтайске, Смоленском, Быстром Истоке. Торжественное закрытие фестиваля проходит в Сростках, где 25 июля 1929 г. родился Шукшин.

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