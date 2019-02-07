Огромное полотно Ильи Репина привезут из Русского музея в Третьяковку

Санкт-Петербург, , 18:02 — REGNUM Один из «бриллиантов» в коллекции Государственного Русского музея в Петербурге — картину Ильи Репина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года, в день столетнего юбилея со дня его учреждения» отправят на выставку в Государственную Третьяковскую Галерею в Москве.

Гигантское полотно размером 4×8 метра начнут демонтировать в понедельник, 11 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Русского музея.

С начала марта по август на выставку «Илья Репин» в Третьяковскую галерею будут отправлены и другие знаменитые полотна художника: «Садко», «Бурлаки на Волге», «17 октября 1905 года», «Какой простор!», «Николай Мирликийский избавляет от смерти трех невинно осужденных» и другие произведения из собрания Русского музея.

Всего в Третьяковку отправят 54 живописных и 24 графических произведения.

«В Русском музее хранится уникальная коллекция шедевров художника, без которых представление о его творчестве не может быть полным», — отмечают в пресс-службе музея.

Экспозиция к юбилею Репина в самом Русском музее откроется в октябре 2019 года. На ней представят более 200 живописных и графических работ, а также документальные материалы, связанные с жизнью и творчеством Репина.

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Как сообщало ИА REGNUM, полотно кисти Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», принадлежащее Русскому музею, было украдено из Третьяковской галереи 27 января текущего года. Спустя сутки сотрудникам полиции удалось разыскать произведение искусства и задержать злоумышленника, совершившего дерзкое преступление.