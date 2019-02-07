В Москве открывается фестиваль классической музыки «Зимние грезы»

Москва, , 15:45 — REGNUM 7 февраля в Большом зале Московской консерватории открывается III Международный музыкальный фестиваль «Зимние грезы». Концерты в рамках форума также пройдут 13 и 16 февраля. В первый же вечер, 7 февраля» любители классической музыки смогут увидеть необыкновенный концерт — известные исполнители Валентин Урюпин, Сергей Антонов, Гайк Казарян, Алевтина Иоффе не только будут солировать, но и встанут за дирижерский пульт Концертного симфонического оркестра Московской государственной консерватории. Прозвучат произведения Александра Бородина, Антонина Дворжака, Александр Глазунова, Камиля Сен-Санса.