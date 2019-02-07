Первая конная армия и конъюнктура Исаака Бабеля

Андрей Мартынов, , 15:39 — REGNUM

В пародии замечательного писателя-сатирика Александра Архангельского на Исаака Бабеля (1894−1940) есть строки, отсылающие к его «Конармии»:

"Он посмотрел на меня, и губы его зашевелились, как черви, раздавленные каблуками начдива восемь. Он смотрел на мои пальцы, шелестящие в лучах необузданного заката, вопиющего, как помидор, раздавленный неслыханным каблуком начдива десять».

И хотя в реальном тексте нет червей, а слово раздавленный упоминается один раз и в ином контексте («Мумии твоих раздавленных страстей дышали на меня непреоборимым ядом»), Архангельский точно подметил особенности стиля Бабеля.

Книга, составленная и откомментированная московским литературоведом Еленой Погорельской, включает в себя текст «Конармии» и рассказы, тематически примыкающие к ней. Также в сборник вошли статьи Бабеля из газеты «Красный кавалерист», созданные во время польского похода Первой конной армии и дневник, который писатель вел в это время. Иными словами, читатель имеет весь корпус текстов, так или иначе связанных со знаменитой книгой Бабеля.

В аналитических статьях Погорельской рассказывается, в числе прочего, о сборе автором подготовительных материалов, времени создания и датировке рассказов, особенностях композиции, художественном мире героев Бабеля, дискуссиях вокруг книги.

Исследователь приводит критическую статью принявшего участие в полемике командующего Первой конной Семена Будённого, который, как известно, довольно жестко оценил «бабизм Бабеля».

Хотелось бы обратить внимание на невольное заочное продолжение спора. В послевоенных воспоминаниях Будённый в целом положительно охарактеризовал одного из своих командиров Григория Маслакова (Маслака), который после окончания Гражданской войны примкнул к повстанцам Нестора Махно и был убит. Маршал вспоминал:

«Рядом со мной на крупном гнедом коне мчался комбриг Григорий Маслаков. Это был человек огромной физической силы и отчаянной отваги. Были в его поведении крупные недостатки, но храбрость в бою, умение личным примером увлечь за собой бойцов и добиться победы искупали их» (Буденный С. М. Пройдённый путь. Книга первая. М., 1958. С. 187).

Неожиданная оценка в отношении противника советской власти. А вот Бабель описал его более конъюнктурно:

«впереди полка, на степной раскоряченной лошаденке ехал комбриг Маслак, налитый пьяной кровью и гнилью жирных своих соков».

Может быть, в таком контексте некоторые другие критические замечания красного маршала не лишены основания? Например, утверждение, будто Бабель «не был подлинным и активным бойцом Первой конной армии». Отмечу, что оно близко словам Виктора Шкловского, что Бабель «чужой в армии, он иностранец с правом удивления» (Шкловский В. И. Бабель (Критический романс) // Леф. 1924. № 2. С. 155). Тем более, что в реальности Буденный был далек от образа, который приписали ему безответственные десталинизаторы и иные либералы.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».