Ариана Гранде поссорилась с продюсерами музыкальной премии «Грэмми»

Лос-Анджелес, США, , 15:39 — REGNUM Певица Ариана Гранде не будет выступать на предстоящей 61 церемонии вручения премии «Грэмми». Причиной такого решения стали разногласия с продюсерами шоу. Об этом 6 февраля сообщил сайт телеканала CNN.

По имеющейся информации, продюсеры попытались диктовать Гранде, какие песни ей следует петь на концерте. Исполнительница решила спеть песню 7 Rings. Сначала они отвергли её выбор, но потом согласились с ним, с условием, что в качестве второй песни певица исполнит ту, которую они назовут. Всё это не понравилось Ариане Гранде и она решила вообще отказаться от участия в шоу.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Ариана Гранде набила себе на руку татуировку с иероглифами. В итоге выяснилось, что смысл надписи отличается от того, о котором думала певица.

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