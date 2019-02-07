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В Театре на Таганке премьера «Теллурии» по роману Владимира Сорокина

Культура

Режиссер – Константин Богомолов

Москва, 7 февраля 2019, 15:07 — REGNUM  7 февраля Театр на Таганке в Москве представят премьеру — спектакль «Теллурия» по одноименному роману Владимира Сорокина. Постановку осуществил один из самых востребованных режиссеров — Константин Богомолов. Как отмечено в релизе на официальном сайте театра, это «совместная работа классика современной литературы и одного из самых неординарных режиссеров». Действие происходит в середине XXI века, в новом Средневековье. Поиски истины проходят в новых реалиях будущего, отчего-то исходя из очень близких, нынешних ценностей. В главных ролях Ирина Апексимова, Дарья Авратинская, Александр Збруев, Игорь Миркурбанов, Сергей Чонишвили и даже сам режиссер Константин Богомолов.

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Культурная хроника
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