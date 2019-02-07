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Генконсульство КНР на Бали проведет «культурную ночь»

Культура

Власти провинции Восточная Нуса-Тенггара стремятся наладить сотрудничество с правительством КНР и инвесторами в различных секторах

Денпасар, Индонезия, 7 февраля 2019, 14:54 — REGNUM  Генеральное консульство КНР на индонезийском острове Бали проведет «культурную ночь» в городе Купанг и в районе Восточная Сумба 14 и 16 февраля 2019 года, сообщает Antaranews.

«Программа культурной ночи является частью празднования Китайского Нового года в 2019 году», — заявил председатель индонезийско-китайского общества в провинции Восточная Нуса-Тенггара Хенгки Лянто.

Известно, что многие артисты специально приедут из Китая.

Издание отмечает, что, помимо продвижения туризма, власти провинции Восточная Нуса-Тенггара стремятся наладить сотрудничество с правительством КНР и инвесторами в различных секторах, которые, как ожидается, будут присутствовать на мероприятиях в Купанге и в районе Восточная Сумба.

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Культурная хроника
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