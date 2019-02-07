Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Госдума упрощает включение ансамблей музеев-заповедников в единый реестр

Культура

Государственная охрана территорий музеев-заповедников

Москва, 7 февраля 2019, 14:47 — REGNUM  Госдума приняла третьем чтении закон, устанавливающий особенности государственной охраны и регистрации в реестре объектов культурного наследия — ансамблей и достопримечательностей, расположенных в историко-культурных музеях-заповедниках и музейных комплексах, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.

До принятия закона такие объекты имели двойственный правовой статус, как объектов культурного наследия и музейных учреждений, что приводило к правовой коллизии.

Как следует из текста закона, мероприятия по отнесению объектов культурного наследия, расположенных в границах территорий историко-культурных музеев-заповедников и музейных комплексов, к ансамблям или достопримечательным местам, определению пообъектного состава ансамблей или достопримечательных мест, внесению сведений об историко-культурных музеях-заповедниках и музейных комплексах, в том числе о расположенных в границах их территорий ансамблях и достопримечательных местах, в единый госреестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ проводятся соответствующими органами охраны объектов культурного наследия до 1 января 2025 года.

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Развитие музеев
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