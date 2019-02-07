Жюльет Бинош считает Вайнштейна хорошим продюсером

Берлин, , 14:38 — REGNUM Возглавляющая в 2019 году жюри международного фестиваля Берлинского кинофестиваля французская актриса Жюльет Бинош не стала комментировать обвинения в сексуальных домогательствах, за которые один из крупнейших кинопродюсеров США Харви Вайнштейн в настоящее время находится под следствием. Актриса сказала, что теперь в этом деле должен разбираться суд.

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«Он был отличный продюсером, нам не стоит этого забывать, остальное — дело правосудия», — приводит РИА Новости слова Бинос, сказанные в ходе пресс-конференции 7 февраля.

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Суд отклонил ходатайства Вайнштейна по делу о домогательствах

Как сообщало ИА REGNUM, в центре громкого сексуального скандала известный голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейна оказался в октябре 2017 года. В домогательства его обвинили десятки женщин, среди которых такие актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.

Вайнштейн был уволен из собственной компании, в настоящее время идёт судебное разбирательство по этому обвинению.

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