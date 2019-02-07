В Москве пройдет фестиваль итальянского кино

Москва, , 14:26 — REGNUM С 20 по 24 февраля в рамках проекта «КАРО.Арт» в киноцентре «Октябрь» пройдет X фестиваль итальянского кино «Из Венеции в Москву». Традиционная ретроспектива, организованная Итальянским институтом культуры в Москве при сотрудничестве с Венецианской биеннале и при многолетней поддержке «Банка Интеза», предлагает российскому зрителю подборку итальянских фильмов, представленных в рамках Венецианского международного фестиваля. Девять фильмов, которые вошли в программу юбилейного фестиваля в Москве, были показаны в рамках различных секций 75-го Венецианского кинофестиваля.

Как сообщили в оргкомитете мероприятия, гостями фестиваля будут режиссёр документального фильма «Прощай, Сайгон» Вильма Лабате, режиссёр драмы «Предсказания броненосца» Эмануэле Скаринджи и автор картины «Да здравствует Джузеппе!» Стефано Консильо.

Открывать фестиваль будет фильм Роберто Андо «Похищение Караваджо», в основе которого лежат реальные события. Ровно 50 лет назад знаменитая картина Микеланджело Караваджо «Рождество со святым Лаврентием и святым Франциском» была похищена из оратория Сан-Лоренцо в Палермо, и с тех пор она является одним из самых разыскиваемых произведений искусства в мире. Множество исследований, фильмов и книг были посвящены этой картине и версиям о ее необычном исчезновении. В 2018 году в Италии возобновили международное расследование, благодаря появившейся новой информации из показаний раскаявшегося мафиози.

Участник конкурсной программы «Венецианская классика» — фильм «Вакантное место» режиссера Эрманно Ольми покажет зрителям жизнь мальчика Доменико, которому удалось получить должность в большой компании. Теперь ему нужно каждый день ездить на электричке в одно и то же место и заниматься одним и тем же делом. Все только и говорят, как ему повезло — получить работу на всю жизнь, но что может быть скучнее и тоскливее этого.

Зрителям также будет представлена документальная картина режиссеров Джанкарло Роланди и Федерико Понтиджа «24/25: кино и телевидение», которая расскажет о взаимоотношении совершенно разных и в то же время не существующих друг без друга жанров.

Любителей приключений заинтересует комедия режиссера Джанни Альфонсо Пачинотти «Самый счастливый парень на свете», рассказывающая об итальянском мультипликаторе Джипи. Он отправляется в путешествие на поиски парня, который уже более 20 лет пишет письма авторам комиксов с просьбой отправить автограф, представляясь при этом 15-летним подростком. У Джипи есть мечта: познакомить всех художников с этим парнем, чтобы они подарили ему свои рисунки, и тому больше не пришлось прятаться за фальшивой личностью.

Не менее интересная фантастическая драма «Предсказания броненосца» режиссера Эмануеле Скаринджи расскажет про гик-культуру и талантливого карикатуриста Дзеро, перенесшего смерть любимой девушки. Его внутренний голос воплотился в огромного броненосца, который везде сопровождает главного героя и помогает пережить траур.

Картину «Прощай, Сайгон» представит режиссер фильма Вильма Лабате. После показа зрители смогут задать автору все интересующие их вопросы. Фильм расскажет о пяти девушках-музыкантах, называющих себя Le Stars. Они получают предложение отправиться на гастроли: Манила, Гонконг, Сингапур — и, вооружившись музыкальными инструментами, едут туда в надежде на успех, но попадают в эпицентр войны во Вьетнаме. Пятьдесят лет спустя Le Stars рассказывают историю своих приключений среди американских солдат, джунглей и соул-музыки.

Закроет фестиваль историческая драма режиссера Марио Мартоне «Капри-революция», получившая премию в номинации Arca Cinemagiovani как лучший итальянский фильм на Венецианском фестивале, а также премию за лучший саундтрек. Картина расскажет историю острова и его жителей во времена Первой мировой войны.

В прошлом году не стало великого итальянского режиссера Бернардо Бертолуччи, и организаторы фестиваля хотели отдельно почтить память гения показом его картины «Двадцатый век», представленной в рамках «Венецианской классики» на 74-м Венецианском кинофестивале. Фильм расскажет о дружбе двух мальчиков из разных социальных слоев. Их детство пришлось на годы Первой мировой войны, а зрелость наступила под грохот гитлеровских орудий. Меняется вековой уклад, обостряются отношения в обществе, но Олмо и Альфредо остаются друзьями до конца. Главные роли в фильме исполнили знаменитые актеры Роберт де Ниро и Жерар Депардье.

Ещё одна картина из 74-го Венецианского кинофестиваля — документальный фильм о брате режиссёра «Да здравствует Джузеппе!», в котором отец Бернардо Бертолуччи Аттилио расскажет о жизни и деятельности своего младшего сына Джузеппе. Режиссер фильма — Стефано Консильо представит свой фильм и ответит на вопросы зала после показа.

Все представленные работы затрагивают различные темы и отличаются по стилю и языку — это позволяет создать актуальный образ современного итальянского кинематографа.