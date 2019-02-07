Хакасия стремится заработать на туристах из Китая

Абакан, , 14:18 — REGNUM У туристов из Китая появилась возможность посещать Хакасию без визы. Как сообщили ИА REGNUM 7 февраля в минкультуры Хакасии, действует соответствующая договоренность между правительством РФ и правительством КНР о безвизовых групповых туристических поездках. В рамках этой договоренности также заключено соглашение о сотрудничестве между правительством Хакасии и Федеральном агентством по туризму.

Открытие безвизового коридора с Китаем рассматривается как способ увеличить въездной поток иностранных туристов и привлечь в республику дополнительное финансирование.

По словам начальника отдела по развитию туризма министерства культуры Хакасии Анжелики Челтыгмашевой, работать в этом направлении могут фирмы, внесенные в Единый федеральный реестр туроператоров по направлению «международный въездной туризм» и одобренные правительством КНР.

На 2019 год республиканское минкультуры направило в Ростуризм на согласование с правительством Китая документы двух туроператоров: ООО «Дискавери» и ООО «СаяныЭкоТур».

Как уже сообщало ИА REGNUM, Россия является одним из самых популярных туристических направлений для китайцев.

Читайте также: Китайцам дали восемь советов для поездки в Россию