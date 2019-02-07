В Москве найден клад серебряных монет

Москва, , 14:17 — REGNUM При раскопках в районе Долгоруковской улицы в Москве археологами обнаружен клад с монетами. По мнению специалистов, 97 серебряных и медных русских монет были спрятаны во время Первой мировой войны в стенах дома, позже обрушенного. Монеты будут переданы в Музей Москвы для реставрации и хранения.