Четверг, 7 Февраля 2019 года
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В Москве найден клад серебряных монет

Культура

Монеты были спрятаны во время Первой мировой войны

Москва, 7 февраля 2019, 14:17 — REGNUM  При раскопках в районе Долгоруковской улицы в Москве археологами обнаружен клад с монетами. По мнению специалистов, 97 серебряных и медных русских монет были спрятаны во время Первой мировой войны в стенах дома, позже обрушенного. Монеты будут переданы в Музей Москвы для реставрации и хранения.

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Культурная хроника
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