Издательство «Бумкнига» отправит лучшие комиксы в библиотеки России

Санкт-Петербург, , 15:08 — REGNUM Издательство «Бумкнига» анонсировало конкурс «Лучшие комиксы — в библиотеки России!». По результатам конкурса 10 библиотек России получат по 30 книг-комиксов, сообщается на сайте издательства.

Конкурс организовывается для всех российских библиотек, которые хотят начать работать с комиксами. Для участия необходимо отправить заявку и мотивационное письмо на тему «Почему вы хотите работать с комиксами» до 31 марта 2019 года. Директор издательства Дмитрий Яковлев сообщил, что сейчас библиотеки комиксов существуют не только в Петербурге и Москве, но и в Калининграде, Мурманске, Сыктывкаре, Ижевске, Пензе, Красноярске, Новосибирске и других городах.

«Многие библиотеки, которые хотели бы начать работать с комиксами, сталкиваются с двумя главными проблемами: с одной стороны, со слабым информированием, а с другой, отсутствием возможности комплектования. Своим проектом мы хотим хотя бы немного помочь решить эти проблемы», — Дмитрий Яковлев, директор издательства «Бумкнига».

Напомним, что ранее издательство «Белый единорог» выпустило комикс-адаптацию сборника рассказов Сергея Лукьяненко. Графический роман «Откосы и отвесы» перескажет три истории: «Стройка века», «Сухими из воды» и «Всему своё время». Читателей ожидает нестандартная история о стройке и ремонте. Сценарий комикса написал Владимир Максимушкин, основываясь на одноимённых рассказах Лукьяненко.

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