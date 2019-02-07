Четверг, 7 Февраля 2019 года
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На экраны выходит остросюжетная картина Юрия Быкова «Завод»

Культура

Фильм снят на частные средства

Москва, 7 февраля 2019, 14:00 — REGNUM  7 февраля в российский прокат выходит социальный триллер режиссера Юрия Быкова «Завод». По сюжету группа рабочих во главе с бывшем спецназовцем после объявления начальства о закрытии единственного завода-кормильца решается на захват в заложники хозяина предприятия. Фильм, однако, выходит за рамки производственной драмы с элементами криминала — авторы пытаются поставить целый ряд нелицеприятный вопросов отечественной реальности — как получилось, что сам человек перестал быть ценностью, почему так выгоден порочный круг власти и бизнеса, где пределы свободы выбора одного для жизни других. Впрочем, судить насколько фильм заставляет задуматься, где картина достойна уважения, а где «просела» смогут зрители уже начиная с сегодняшнего дня. В ролях Денис Шведов, Андрей Смоляков, Владислав Абашин, Иван Янковский и другие.

Следует отметить, что фильм «Завод» снят на частные средства. В его создании приняли участие несколько российских компаний, а также французская Kinovista и немецкая Wild Bunch.

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Культурная хроника
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