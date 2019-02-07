В Молодежном театре в Москве премьера «Проблемы» Тома Стоппарда

Москва, , 12:59 — REGNUM 7 февраля Российский академический Молодежный театр в Москве показывает премьеру — спектакль «Проблема» по пьесе культового британского драматурга Тома Стоппарда. Это первая постановка одного из последних произведений классика в России.

Главные герои «Проблемы», научные сотрудники Института мозга, работают над проблемой сознания. В своем фирменном стиле Стоппард сталкивает героев к дискуссии о природе человека — циничной, остроумной, жесткой.

Постановка художественного руководителя РАМТа Алексея Бородина. В главных ролях — Ирина Таранник и Петр Красилов.