Британская киноакадемия исключила Брайана Сингера из списка номинантов

Лондон, , 12:51 — REGNUM Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) приняла решение исключить режиссера фильма «Богемская рапсодия» Брайана Сингера из списка номинантов на свою премию. Соответствующее заявление организация опубликовала 6 февраля на своём сайте.

Причиной вынесения подобного решения стали обвинения в сексуальном домогательстве, выдвинутые недавно против режиссёра. Руководство организации отметило: оно учитывает тот факт, что Сингер отрицает все предъявленные к нему обвинения, и приостановление его выдвижения на премию будет оставаться в силе до тех пор, пока ситуация полностью не прояснится. При этом BAFTA не стала лишать номинаций сам фильм и других участников этого проекта.

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Напомним, в январе 2019 года четверо мужчин обвинили Брайана Сингера в том, что он приставал к ним. В частности, с подобным обвинением в адрес режиссера выступил мужчина по имени Виктор Валдовинос, он заявил, что Сингер приставал к нему во время съемок картины «Способный ученик» (1997). Тогда Валдовиносу было 13 лет.

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