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Майкл Б. Джордан обратился к психотерапевту после съемок «Черной Пантеры»

Культура

Актер провел много времени в одиночестве, пытаясь вжиться в роль

Лос-Анджелес, США, 7 февраля 2019, 12:22 — REGNUM  Майкл Б. Джордан в интервью журналистам признался, что после съемок в фильме «Черная Пантера» ему пришлось обращаться к психотерапевту. Об этом 6 февраля сообщил портал Indie Wire.

https://twitter.com/IndieWire/status/1093370015955468288

Для того, чтобы лучше понять характер своего героя (Эрика Киллмонгера), Джордан провел очень много времени в одиночестве. Это заставило его чувствовать себя в изоляции от друзей, семьи и коллег по фильму в начале съемок. Актер сказал — это чувство никогда не исчезало, даже после того, как выключались камеры. После того, как съемки «Черной Пантеры» были закончены он изо всех сил начал стараться вернуть друзей и семью обратно в свою жизнь и обратился к специалисту.

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Напомним, при бюджете 200 млн фильм Райана Куглера «Чёрная Пантера» смог собрать в мировом прокате более $1,34 млн. В январе 2019 года стало известно, что картина получила семь номинаций на «Оскар».

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