Московский министр сыграл в спектакле о Пушкине

Москва, , 10:21 — REGNUM В Москве прошёл моноспектакль министра правительства, руководителя департамента культуры столицы Александра Кибовского, сообщает 7 февраля ТАСС.

Дебют министра в качестве артиста состоялся на сцене театра «Школа современной пьесы» в спектакле «Нельзя спасти камер-юнкера Пушкина». Отмечается, что зал малой сцены «Зимний сад», рассчитанный на 200 мест, был переполнен.

Спектакль проходил в формате беседы, в которой обсудили случаи из жизни Александра Пушкина, в том числе подробности дуэли с Дантесом.

Как сообщало ИА REGNUM, деньги, вырученные за билеты, будут направлены в благотворительные фонды.

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