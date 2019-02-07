Законопослушные мстители, жертвы страстей, живые игрушки и герои поневоле

Москва, , 10:18 — REGNUM «Завод» (16+)

Фильм российского режиссера Дениса Шведова поначалу выглядит как заурядный криминальный боевик. Похищен бизнесмен, похитители требуют крупный выкуп, головорезы из личной охраны олигарха едут выручать шефа на принадлежащий ему завод… Вот только похитители — не бандиты из конкурирующей группировки, а рабочие завода, ограбленные и доведенные до полного отчаяния. Сытым и хорошо тренированным охранникам придется столкнуться с обычными, но готовыми на все ради своих семей и своего попранного достоинства людьми. Кто кого?

«Снегоуборщик» (18+)

Законопослушный гражданин… Есть ли за этим определением что-то реальное, или это всего лишь иллюзия, и «слететь с катушек» и пуститься во все тяжкие может кто угодно — была бы лишь весомая причина? Для водителя снегоуборочной машины мистера Кингстона законопослушность была жизненным принципом… пока его сын не связался с наркодилерами и не погиб от их рук. Теперь Кингстон не просто расчищает от снега дороги к живописным местечкам для любителей зимнего спорта — он очищает мир от продавцов «снежка» и прочей дряни. Столь же методично и хладнокровно, как делает свою основную работу.

Боевик с элементами черного юмора — ремейк скандинавского триллера — снял в Канаде норвежский режиссер Ханс Петтер Муланд. В главной роли Лиам Нисон.

«Месть Лиззи Борден» (16+)

Еще один фильм о страшной мести — на сей раз основанный на реальных событиях. Эта ужасная история прогремела по всем Соединенным Штатам и за их пределами. Отец и мачеха тридцатидвухлетней Лиззи Борден однажды оказались жестоко зарублены топором в собственном доме. Лиззи, не ладившую с мачехой, подозревали в преступлении, но усилиями умелого адвоката она была оправдана. Дело это так никогда и не был раскрыто, хотя большинство считало Лиззи Борден виновной. Режиссер Крейг Уильям Макнейл предлагает свою версию событий и причин кровавой драмы в добропорядочном семействе.

«Вернуть Бена» (16+)

Наркоман Бен сбегает из реабилитационного центра, чтобы провести Рождество с семьей. Его мать рада видеть его, но остается настороже, в каждый миг ожидая, что темное прошлое сына вновь его настигнет. И она оказывается права. И дело не только в старой зависимости, но и в старых дружках, которым Бен задолжал. И снова матери приходится бороться за своего сына — почти без всякой надежды.

Главную женскую роль в фильме Питера Хеджеса сыграла Джулия Робертс.

«Ван Гог. На пороге вечности» (16+)

Фильм режиссера Джулиана Шнабеля рассказывает о судьбе художника Винсента Ван Гога, не признанного при жизни гения. Одержимый творчеством, человек не от мира сего, Ван Гог прожил свою короткую жизнь на границе между гениальностью и безумием, между жизнью и смертью. И однажды шагнул за грань…

«Клаустрофобы» (16+)

Игры уже давно перестали быть приметой детства, взрослые, устав от компьютерных бродилок и стрелялок, с удовольствием играют в реальные квесты. Но безопасно ли доверяться всякому, кто обещает тебе незабываемое приключение? Герои триллера Адама Робитела на своей шкуре убедились, что погоня за острыми ощущениями не доводит до добра. Они не заметили, как из игроков превратились в игрушки, а загадочный кукловод явно получает удовольствие, ломая своих кукол полностью… Сможет ли кто-нибудь выйти из комнаты?

«Как я стал русским» (16+)

Говорят, что если припрет, то можно за одну ночь выучить китайский язык. А получится ли у китайца научиться думать, как русский, даже за куда больший срок? Пен решает это проверить, ведь его действительно приперло — он по уши влюбился в красавицу Иру и твердо намерен просить ее руки. Вот только брутальный отец Иры не желает даже думать о замужестве обожаемой дочурки и готов на все, чтобы отвадить жениха. Пену придется побороться за свою любовь, а двум мужчинам, которым одинаково дорога одна девушка, — найти в итоге общий язык.

Комедию о любви и взаимопонимании снял режиссерский дуэт Акаки Сахелашвили и Ся Хао.

«Тим Талер или проданный смех»

Можно ли продать… смех? А если это возможно, то стоит ли продавать? А если предложат такую цену, что очень трудно отказаться даже взрослому, а ты еще юн и не научился ценить то, что по-настоящему дорого? Но потом приходит понимание, что ты лишился вовсе не пустяка, а чего-то бесценного и теперь готов на все, чтобы это вернуть.

Мальчик Тим Талер, герой знаменитой сказки Джеймса Крюса, экранизированной Андреасом Дрезеном, обладал таким искренним и заразительным смехом, что невозможно было хотя бы не улыбнуться в ответ. Но с ранних лет ему приходилось зарабатывать на жизнь, а потому удивительное предложение от загадочного незнакомца — смех в обмен на способность выигрывать любые пари — показалось ему очень соблазнительным…

«ЛЕГО фильм 2»

Если ты человечек ЛЕГО, то ты просто создан для невероятных приключений, которые никогда не кончаются! На сей раз Эммету, Люсе и их друзьям придется столкнуться ни больше ни меньше как с вторжением агрессивных пришельцев и отправиться в невероятное космическое путешествие, чтобы найти на них управу. Увлекательный мультфильм создал режиссер Майк Митчелл.