В Русском музее в Петербурге открывается выставка отечественной ксилографии

Санкт-Петербург, , 10:13 — REGNUM 7 февраля в Михайловском замке, одной из главных выставочных площадок Русского музея, открывается выставка лучших работ отечественных художников, выполненных в технике ксилографии. Эта экспозиция является продолжением серии проектов Русского музея, посвященных отдельным гравировальным техникам, особенностям отдельных видов печатной графики и истории их развития в России. Ксилография, или гравюра на дереве — древнейший вид печатной графики.

В экспозицию вошло около 200 произведений из собрания Русского музея, включая работы таких широко известных мастеров, как А. П. Остроумова-Лебедева, В. Д. Фалилеев, П. А. Шиллинговский, В. И. Козлинский, В. А. Фаворский. Помимо оттисков будут представлены деревянные печатные формы, инструменты для гравирования.

Представленные произведения отражают панораму развития ксилографии на протяжении более чем трех столетий — с конца XVII до начала XXI века. Тематический и жанровый диапазон широк — от книжной иллюстрации богослужебных книг (Библия, Евангелие и др.) до журнальной сатирической графики, от народной картинки (лубка) до авторской гравюры.