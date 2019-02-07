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В Музее Андрея Рублева — выставка «Образы огня в христианском искусстве»

Культура

В экспозиции 60 произведений иконописи, деревянной скульптуры и графики

В Музее Андрея Рублева — выставка «Образы огня в христианском искусстве»
Lodo27 from Moscow, Russia
Здания Андроникова монастыря, где находится музей имени Андрея Рублёва

Москва, 7 февраля 2019, 09:31 — REGNUM  7 февраля в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открывается выставка «Образы огня в христианском искусстве». В экспозиции 60 произведений иконописи, декоративно-прикладного искусства, деревянной скульптуры и графики, где в разных контекстах присутствует изображение огня. Это сюжеты Ветхого Завета, евангельской истории, жития святых и сказаний о чудотворных иконах, иллюстрации Апокалипсиса, сложные аллегорические сюжеты.

Огонь является одним из ключевых понятий в христианстве: в Священном писании насчитывается более 400 эпизодов, в которых он упоминается. Он одно из главных христианских чудес — сошествия Благодатного огня.

Экспонаты для выставки в Музее имени Андрея Рублева предоставили Государственная Третьяковская галерея, Музей русской иконы, Собрание икон при поддержке фонда апостола Андрея Первозванного и частные коллекционеры.

Выставка будет открыта до 14 апреля.

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Культурная хроника
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