В зале «Зарядье» состоится Большой концерт в честь Китайского Нового года

Москва, , 09:17 — REGNUM Каждый год во время празднования Китайского Нового года один из ведущих китайских оркестров отправляется в международное турне. Проект «Большой концерт в честь Китайского Нового года» путешествует по миру с 1998 года. В 2019 г. такой концерт состоится в Люцерне и Дрездене, Гамбурге и Будапеште, Варшаве и Петербурге — а 9 февраля его можно будет услышать в Большом зале МКЗ «Зарядье».

Сучжоуский китайский оркестр под руководством маэстро Пэн Цзяпэна и солисты Кан Цяосюань (виолончель) и Чжу Чанъяо (скрипка эрху) познакомят столичную публику с традиционной музыкой и современными аранжировками народных китайских мелодий.

Сучжоуский китайский оркестр является одним из ведущих академических коллективов КНР. В его репертуаре — классические сочинения и работы современных композиторов. Оркестр включает 90 музыкантов, многие из которых являются выпускниками лучших консерваторий Китая.