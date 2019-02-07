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В зале «Зарядье» состоится Большой концерт в честь Китайского Нового года

Культура

Прозвучат мелодии народных песен и произведения современных композиторов КНР

Москва, 7 февраля 2019, 09:17 — REGNUM  Каждый год во время празднования Китайского Нового года один из ведущих китайских оркестров отправляется в международное турне. Проект «Большой концерт в честь Китайского Нового года» путешествует по миру с 1998 года. В 2019 г. такой концерт состоится в Люцерне и Дрездене, Гамбурге и Будапеште, Варшаве и Петербурге — а 9 февраля его можно будет услышать в Большом зале МКЗ «Зарядье».

Сучжоуский китайский оркестр под руководством маэстро Пэн Цзяпэна и солисты Кан Цяосюань (виолончель) и Чжу Чанъяо (скрипка эрху) познакомят столичную публику с традиционной музыкой и современными аранжировками народных китайских мелодий.

Сучжоуский китайский оркестр является одним из ведущих академических коллективов КНР. В его репертуаре — классические сочинения и работы современных композиторов. Оркестр включает 90 музыкантов, многие из которых являются выпускниками лучших консерваторий Китая.

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Культурная хроника
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