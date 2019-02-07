В Лондоне изданы англоязычные версии книг двух популярных писателей Китая

Лондон, , 07:59 — REGNUM Английские издания двух ключевых романов знаменитых китайских писателей Цзя Пинва и Цзян Цзылуна дебютировали в Лондонне, сообщает 6 февраля агентство Синьхуа.

Книги «Сломанные крылья» и «Империи праха» были опубликованы британским издательским домом ACA Publishing Ltd., которое специализируется на публикациях из Китая. Директор ACA Ван Ин сообщил, что обе книги предложат англоязычным читателям погружение в тектонические социально-экономические изменения последних десятилетий, которые повлияли на жизнь китайских крестьян на селе.

«Сломанные крылья» за авторством Цзя Пинва рассказывают историю молодой китайской женщины по имени Бабочка, которая была вовлечена в сексуальное рабство в одной из удаленных китайских деревень. Ужасающая история излагается от первого лица и исследует вопросы того, как инвестиции в китайские города привели к упадку в деревнях, откуда стали уходить женщины, деньги и ресурсы.

В «Империи праха» автора Цзян Цзылуна исследуются изменения в сфере развития китайского села с 1950-х годов прошлого века до начала XXI века. Это история о добросердечном усердном крестьянине, выбившемся «из грязи в князи», начавшем свой собственный бизнес по производству гробов и случайно обогатившемся.

Отметим, что в Китае Цзян известен как пионер «реформаторской литературы», которая исследует процессы, происходящие в Китае с момента начала реформ открытости в конце 70-х годов прошлого века. Цзя Пинва в свою очередь является одним из самых популярных и плодовитых из современных писателей Поднебесной.

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