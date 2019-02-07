В Москве пройдет выставка «Золото великой степи», посвященная Казахстану

Астана, , 07:26 — REGNUM В Государственном центральном музее современного искусства в Москве пройдет выставка, посвященная истории и культуре Казахстана, сообщили 7 февраля в пресс-службе посольства республики в России.

На выставке «Золото великой степи» будут представлены ювелирные изделия и находки из курганов и некрополей восточного Казахстана. Кроме того, на выставке будет представлена реконструкция коня, конского снаряжения и «золотого человека». Выставка пройдет со 2 по 20 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года в Москве состоялась выставка «Наследие великой степи: шедевры ювелирного искусства», на которой были представлены более 60 образцов ювелирного искусства XIX и XX века.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве на выставке покажут древнего «золотого человека» из Казахстана