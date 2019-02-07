Больше, чем книги – в Минске открылась международная выставка-ярмарка

Минск, , 01:00 — REGNUM Международная выставка — ярмарка «Больше, чем книги» открылась в Минске 6 февраля, сообщает сайт мероприятия.

Книги можно купить в Административном комплексе по проспекту Победителей, 14 в Минске. Мероприятие проводится уже 26-й раз и продлится до 10 февраля.

Организаторами являются белорусское Министерство информации, а также Минский горисполком и ОО «Союз писателей Беларуси». Белорусские МИД, министерство образовании, министерство культуры являются соорганизаторами.

«Основные темы выставки — Год малой родины и II Европейские игры. Найдут свое отражение юбилейные даты классиков белорусской литературы, памятные даты в истории нашей страны», — сообщили организаторы.

В рамках мероприятия начал работу международный симпозиум литераторов «Писатель и время», на который съехались авторы из стран ближнего и дальнего зарубежья.

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