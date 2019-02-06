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Студия J.C.Staff опубликовала второй тизер аниме-полнометражки KonoSuba

Культура

Точная дата выхода картины на экраны пока что не называется

Токио, 6 февраля 2019, 20:16 — REGNUM  Студия J.C.Staff выложила в сеть второй тизер-трейлер будущего полнометражного аниме-фильма KonoSuba. Ролик был опубликован 6 февраля на YouTube-канале издательской компании Kadokawa.

Премьера полнометражной картины, в основу которой лег популярный аниме-сериал, запланирована на 2019 год. Точная дата её выхода на экраны пока что не называется. Ранее японская сеть кинотеатров Aeon Cinema на своём сайте опубликовала информацию, что фильм появится в кинотеатрах 12 июля 2018 года, но впоследствии эта публикация была удалена.

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Напомним, полное название аниме: Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o!, в России этот комедийный аниме-сериал известен, как «Да будет благословенен этот прекрасный мир!» или «Богиня благословляет этот прекрасный мир!». В центре повествования находится школьник Кадзума Сато, попавший в параллельный мир, живущий по законам MMORPG (массовой многопользовательской ролевой игры).

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