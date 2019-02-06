Среда, 6 Февраля 2019 года
20:06:45 МСК

Звезда «Ходячих мертвецов» раскрыла детали сюжета продолжения сериала

Культура

Данай Гурира заявила, что команда выживших ещё не встретила своего самого страшного врага

Нью-Йорк, США, 6 февраля 2019, 19:58 — REGNUM  Данай Гурира, исполняющая в сериале «Ходячие мертвецы» роль Мишонн, заявила, что новый враг её команды будет страшнее всех предыдущих. Это заявление актриса сделала 6 февраля в эфире утреннего телешоу Good Morning America.

https://twitter.com/GMA/status/1093152851012931584

Актриса сказала, что вторая часть девятого сезона шоу будет действительно захватывающей. Она отметила, что зрителям не показали события тех шести лет, которые «перепрыгнул» сериал, а ведь этот период может быть полон различных тайн. Гурира добавила, что соратники её героини не знают, когда этот страшный новый враг нападёт.

Читайте также: В третьем сезоне сериала «Легион» появится Профессор Икс

Напомним, вторую часть десятого сезона сериала «Ходячие мертвецы» телеканал AMC начнёт показывать 10 февраля 2019 года. Ранее ИА REGNUM сообщило: создатели шоу подумывают о том, чтобы выпустить спин-офф сериала, главную роль в котором исполнит Лорен Коэн (Мэгги Грин).

Читайте ранее в этом сюжете: Создатели «Ходячих мертвецов» могут выпустить спин-офф сериала с Мэгги Грин

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Телесериалы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить