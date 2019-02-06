Звезда «Ходячих мертвецов» раскрыла детали сюжета продолжения сериала

Нью-Йорк, США, , 19:58 — REGNUM Данай Гурира, исполняющая в сериале «Ходячие мертвецы» роль Мишонн, заявила, что новый враг её команды будет страшнее всех предыдущих. Это заявление актриса сделала 6 февраля в эфире утреннего телешоу Good Morning America.

https://twitter.com/GMA/status/1093152851012931584

Актриса сказала, что вторая часть девятого сезона шоу будет действительно захватывающей. Она отметила, что зрителям не показали события тех шести лет, которые «перепрыгнул» сериал, а ведь этот период может быть полон различных тайн. Гурира добавила, что соратники её героини не знают, когда этот страшный новый враг нападёт.

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Напомним, вторую часть десятого сезона сериала «Ходячие мертвецы» телеканал AMC начнёт показывать 10 февраля 2019 года. Ранее ИА REGNUM сообщило: создатели шоу подумывают о том, чтобы выпустить спин-офф сериала, главную роль в котором исполнит Лорен Коэн (Мэгги Грин).

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