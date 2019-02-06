Длительность кинокомикса «Мстители: Финал» составит около трёх часов

Лос-Анджелес, США, , 16:23 — REGNUM Хронометраж фильма «Мстители: Финал» может составить около трех часов, информацию журналистам в очередной раз подтвердили режиссёры Энтони и Джо Руссо. Об этом 5 февраля сообщил портал Screen Rant.

«Мы все еще находимся на трехчасовой отметке», — сказали кинематографисты, когда им задали соответствующий вопрос. Они добавили: несмотря на то, что монтаж будет продолжаться ещё в течение нескольких недель, они не видят необходимости в сокращении длительности фильма.

Джо Руссо сообщил корреспондентам: несмотря на большой хронометраж, те зрители, которым удалось посмотреть имеющийся материал, продемонстрировали отличную реакцию. Режиссер добавил, что поскольку «Мстители: Финал» является кульминационной картиной, то в ней содержится много историй.

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Напомним, премьера фильма «Мстители: Финал» в России запланирована на 26 апреля 2019 года. В кинематографической вселенной Marvel он станет 22-м по счету.

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