Фильмы Marvel с взрослым рейтингом будут выходить не под маркой Disney

Бербанк, США, , 15:51 — REGNUM Сделка между Disney и Fox не повлияет на то, что студия Marvel продолжит снимать фильмы с рейтингом R, в частности — фильмы про Дэдпула. Об этом 5 февраля сообщил портал The Verge со ссылкой на главу Disney Роберта Айгера.

Айгер отметил, что после окончания сделаки по приобретению 21st Century Fox компания должна сохранить взрослую аудиторию, на которую были рассчитаны подобные картины. Он добавил, что при этом они должны быть разделены с другим контентом Disney, чтобы компания могла сохранить свой семейный образ. Ожидается, что фильмы с таким рейтингом компания будет продвигать под брендом 21st Century Fox, и они никак не будут связаны с торговой маркой Disney.

Читайте также: Жених Дженнифер Лоуренс подарил возлюбленной «массивное кольцо»

Напомним, рейтинг R (Restricted) означает, что лица, не достигшие 17-летнего возраста, могут быть допущены на сеанс просмотра фильма только в сопровождении родителей. Вторая часть фильма Deadpool вышла на экраны 17 мая 2018 года. Проект третьего фильма сейчас находится на ранней стации.

Читайте ранее в этом сюжете: Генри Кавилл назвал условия участия в проекте фильма «Человек из стали 2»