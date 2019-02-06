Среда, 6 Февраля 2019 года
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Вышел новый трейлер киноадаптации «Дамбо» от Disney

Культура

Снял картину режиссер Тим Бёртон

Лос-Анджелес, США, 6 февраля 2019, 14:23 — REGNUM  В сеть выложили новый трейлер предстоящего игрового фильма «Дамбо» по известному классическому мультфильму студии Disney. Ролик был опубликован 6 февраля на YouTube-канале Disney UK.

Снял картину режиссер Тим Бёртон, главные роли в ней исполнили Ева Грин, Колин Фаррел, Дэнни Де Вито, Майкл Китон и другие известные актеры. Над созданием сценария работали писатели Эрен Крюгер, Хелен Аберсон и Харольд Перл. Тим Бёртон также выступил в качестве продюсера проекта.

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Напомним, в России премьера «Дамбо» запланирована на 28 марта 2019 года, в Великобритании и США картину начнут показывать 29 марта. О хронометраже фильма информации пока нет.

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