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Жених Дженнифер Лоуренс подарил возлюбленной «массивное кольцо»

Культура

Представитель актрисы подтвердил информацию о её намерении выйти замуж за Кука Марони

Нью-Йорк, США, 6 февраля 2019, 13:51 — REGNUM  Журналисты заметили на руке Дженнифер Лоуренс «массивное кольцо» в тот момент, когда она ужинала в одном из французских ресторанов Нью-Йорка в компании руководителя художественной галлереи Gladstone Кука Марони. Об этом 6 февраля сообщил портал Sky News.

https://twitter.com/SkyNews/status/1093090727326814208

Когда корреспонденты издания связались с представителем 28-летней актрисы, он подтвердил им, что Лоуренс действительно планирует выйти замуж за Марони. Мужчина занимает должность директора в галерее, которая принадлежит известному арт-дилеру и кинопродюсеру Барбаре Гладстоун. По поводу даты свадьбы Лоуренс и Марони информации пока что нет.

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Напомним, ранее Дженнифер Лоуренс встречалась с фронтменом группы Coldplay Крисом Мартином. В романтические отношения с Куком Марони она вступила в июне 2018 года. В 2019 году на экраны должен выйти фильм «Люди Икс: Темный феникс», в котором актриса исполнит роль Рэйвен Даркхолм (Мистик).

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