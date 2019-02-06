Комикс о детях, способных спасти мир

Санкт-Петербург, , 13:41 — REGNUM Издательство «Манн, Иванов и Фербер» выпустило первый том графического романа «Пять миров. Воин песка». Фэнтезийная книга рассказывает о межпланетных приключениях трех друзей, спасающих мир от гибели.

По сюжету, Пяти мирам грозит гибель и спасти их может только настоящий Воин песка, который зажжет древние маяки. Однако в тот день, когда Избранный должен был зажечь первый маяк, на столицу Лун Домани напали токийцы, уничтожив Замок песка. Чтобы спасти мир, неуклюжая танцовщица песка Уна Ли, бедный сирота Ан-цу и звездный спортсмен Джакс Амбой отправляются в опасное путешествие.

Всего в серии «Пять миров» три тома, рассказывающих о приключениях троих детей. Каждый из них обладает необычным даром, но только вместе они могут спасти миры от гибели.

Первый том серии был выпущен в США в мае 2017 года. В течение нескольких месяцев серия стала популярной среди читателей, а сам комикс получил семь премий как лучший в своей номинации. Кроме того, серия «Пять миров» стала номинантом премии «Лучший детский комикс» в Ангулеме в 2018 году.

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