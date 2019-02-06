Карачаево-Черкесия вошла в пятерку субъектов РФ, где нет детского театра

Москва, , 13:05 — REGNUM В пяти субъектах России отсутствуют государственные детские театры. Одним из таких регионов является Карачаево-Черкесия. Об этом на встрече с руководителями детских театров России сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, в Совете Федерации считают необходимым поддержать развитие учреждений культуры для детей на территории всей страны. Для поддержки кадров и ремонта зданий театров будет выделено дополнительное финансирование, отметила Матвиенко, напомнив, чтоего объем в ближайшие пять лет составит более шести миллиардов рублей.

«Нас как палату регионов волнует, чтобы у каждого жителя любого уголка нашей страны была возможность соприкоснуться с миром искусства. К сожалению, сегодня театры есть не везде. В двух субъектах их нет вовсе. А в пяти регионах отсутствуют детские театры», — цитирует Матвиенко ТАСС.

Отметим, что в пятерку субъектов, где нет детских театров, вошли также Калмыкия, Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономный округа.

Читайте также: Мединский: 40 детских театров будут реконструированы к 2024 году

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года Валентина Матвиенко обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выделить дополнительно 5 млрд рублей на реконструкцию театров малых городов. Они находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в ремонте, отметила председатель Совфеда. Президент обещал оказать поддержку.

Читайте также: Регионы РФ могут дополнительно получить 5 млрд рублей на развитие театров