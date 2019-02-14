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«Выживут только любовники» возвращается на большие экраны

Культура

Ретроспектива фильма Джима Джармуша в Москве и Санкт-Петербурге

Москва, 14 февраля 2019, 09:31 — REGNUM  Сегодня, 14 февраля, в кинотеатрах Москвы и Санкт-Петербурга покажут фэнтезийную драму Джима Джармуша «Выживут только любовники». Ретроспективу в честь Дня всех влюбленных устраивает проект «Артпоказ».

В центре сюжета «криптовампирской любовной истории» — древние вампиры Адам и Ева. Он — музыкант и интроверт, жаждущий покоя и тишины. Его возлюбленная — напротив, весьма жизнерадостная особа. Ева приезжает к Адаму, чтобы вытащить его из пучины депрессии, но всё нарушает приезд младшей сестры женщины — Авы.

Джармушу понадобилось семь лет, чтобы собрать деньги на реализацию проекта. Режиссер избежал «дракулообразных» и «сумеркоподобных» клише, поставив акцент на вечную жизнь главных героев. Как позже признавался Джармуш, этот проект дал ему самую высокую эмоциональную отдачу в жизни.

Картину покажут в московском кинотеатре «Космос» и петербургском киноцентре «Родина». Показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.

Читайте ранее в этом сюжете: В День всех влюбленных «Выживут только любовники»

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