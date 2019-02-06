Популярная k-pop группа BTS примет участие в церемонии премии «Грэмми»

Сеул, , 13:29 — REGNUM Всемирно известная корейская поп-группа BTS впервые будет представлена на церемонии вручения престижной музыкальной премии «Грэмми», которая пройдёт уже 10 февраля. Об этом сообщает южнокорейский информационный портал KBS со ссылкой на заявление агентства Big Hit Entertainment.

Артисты будут вручать награду победителю в одной из номинаций, однако до сих пор неизвестно, в какой именно. При этом, альбом самой группы под названием «Love Yourself» оказался также номинирован на премию в категории «лучшее визуальное оформление». В мае 2018 года он закрепился на вершине музыкального чарта Billboard 200. Дизайн альбома был разработан южнокорейской компанией Husky Fox, отмечает KBS.

BTS станет первой музыкальной группой из Южной Кореи, которая примет участие в церемонии вручения «Грэмми».

BTS крайне популярны не только в Южной Корее, но и во всем мире. Так, например, по подсчетам французского новостного агентства France-Presse, благодаря деятельности группы, южнокорейская экономика получила 3,63 миллиарда долларов, а каждый тринадцатый турист приезжает в Южную Корею из-за влияния BTS.