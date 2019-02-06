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Московский театр «Сатирикон» представит премьеру спектакля «Глупости»

Культура

Как и полагается в трагикомедии, главная сюжетная линия – любовный треугольник

Москва, 6 февраля 2019, 11:30 — REGNUM  6 и 7 февраля на сцене учебного театра Высшей школы сценических искусств труппа московского театра «Сатирикон» представит премьеру «Глупости» по пьесе Виктории Никольской. Режиссер-постановщик спектакля, руководитель театра, Константин Райкин перенес основное действие на съемочную площадку фильма. Именно на ней под бесконечный шум рабочего процесса, смены декораций, крики группы и происходит сложное взаимодействие в одном отдельно взятом любовном треугольнике. Причем, актеров Райкин намеренно привлек непрофессиональных, вернее, это уже взрослые люди, которые учатся в школе сценических искусств — Ольга Голдыс, Анатолий Бурносов, Максим Пекный. Автор пьесы в официальном релизе на сайте театра восторженно пишет: «На мой взгляд, спектакль прекрасен, потому что в нем все работает на жанр трагикомедии, на восприятие жизни через шутку и оголенный нерв».

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Культурная хроника
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