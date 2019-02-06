Генри Кавилл назвал условия участия в проекте фильма «Человек из стали 2»

Лос-Анджелес, США, , 11:13 — REGNUM Генри Кавилл во время переговоров, касающихся второй части фильма «Человек из стали», потребовал у кинокомпании Warner Bros. предоставить ему возможность утвердить кандидатов на должности сценариста и режиссёра. Об этом 5 февраля сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1093011751686324224

Издание отмечает, что выдвижение подобных требований явно стало препятствием на пути возвращения Кавилла к роли Супермена, особенно если учесть, что ранее в качестве условия его возвращения во франшизу он также назвал увеличение суммы гонорара. Автор заметки пишет, что выдвижение подобных требований, фактически, «убило» первый раунд переговоров.

Читайте также: Крис Пратт рассказал, как он просил у Шварценеггера руку и сердце дочери

Напомним, последний раз в образе Супермена Генри Кавилл появился в фильме «Лига справедливости». Картина не очень удачно выступила в прокате, при бюджете $300 млн сумма её общемировых сборов составила лишь около $658 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Лиам Нисон решил не появляться на премьере фильма «Снегоуборщик»