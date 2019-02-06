В Барнауле открылась выставка живописцев из Китая и Монголии

Барнаул, , 10:37 — REGNUM В Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова открылась выставка мастеров восточной живописи из Китая и Монголии. Мероприятие приурочено к празднованию Нового года по восточному календарю, сообщает 6 февраля пресс-служба вуза.

В экспозиции представлены оригинальные работы монгольской художницы Уянга с применением техники акватинта. Также на выставке представлены экспонаты, написанные китайскими каллиграфами. Помощь в организации мероприятия оказал алтайский художник Владимир Коньков.

Особенностью выставки являются материалы, которые использовались для создания уникальных восточных шедевров. Они отличаются от традиционных акварелей, ватманов или масляных красок. Как правило, восточные живописцы применяют для создания картин натуральные, растительные материалы: бамбуковое волокно, рисовую бумагу, натуральную кожу. Некоторые произведения выполнены черной тушью.

Выставка будет экспонироваться в течение месяца.

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