Компания «Яндекс» намерена производить и показывать сериалы

Москва, , 10:28 — REGNUM Компания «Яндекс» приняла решение не оставаться в стороне от мирового процесса производства крупными интернет-сервисами популярных киносериалов и запускает собственное производство. Примером небывалого успеха может служить знаменитый американский онлайн-сервис Netflix, лихо завоевавший рынок. По информации из разных источников, с конца прошлого года велась активная работа по поиску достойных проектов и партнеров. Сейчас известно, что компания «Среда» Александра Цыкало начинает работу над сериалом «Министерство» о таком редком для российской действительности явлении, как коррупция среди чиновников. Режиссером сериала выступит Роман Волобуев.

Также к съемкам по заказу «Яндекса компания Mars Media Рубена Дишдишана должна приступить к съемкам детективного сериала «Водоворот». Режиссер Артем Стемпковский.

По мнению многих продюсеров, проекты для онлайн-кинотеатров должны быть успешными, так как отсутствие цензуры и контроля, а также некоторая свобода выбора политических и социальных тем, возможность показывать более откровенные сцены насилия или секса, позволят постановщикам делать востребованный кинопродукт.