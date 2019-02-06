Парижанам представили культурный потенциал Калужской области

Калуга, , 10:17 — REGNUM Культурно-туристический и экономический потенциал Калужской области представлен с 5 по 10 февраля в Париже в рамках «Недели культурных миссий из России», где находится делегация из калужского региона во главе с министром культуры области Павлом Сусловым.

Как сообщили 6 февраля корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве, в программе мероприятий запланированы открытие выставки картин современных художников, представление книги об уроженке Калужского края, первой русской царице Евдокии Стрешневой и показ художественного фильма, занявшего первое место на VII Московском фестивале российского кино — «Смотри мою любовь». Парижан также познакомят с большой художественной программой с участием калужских творческих коллективов.

Организаторами «Недели культурных миссий» являются Русский Национальный комитет по Черноморскому экономическому сотрудничеству совместно с издательством «Грани успеха». Миссия проходит при поддержке и содействии Российского духовно-культурного центра, Российского центра науки и культуры (Россотрудничество), Посольства России во Франции и Торгового Представительства Российской Федерации в Париже.