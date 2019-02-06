В Керчи рассказали, сколько стоит реконструкция Митридатской лестницы

Керчь, Крым, , 09:59 — REGNUM Реконструкция Большой и Малой Митридатских лестниц будет стоить более 690 миллионов рублей. Об этом на своей странице в Facebook 6 февраля сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

«Крымский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение по проекту реконструкции Большой и Малой Митридатских лестниц. Сегодня нам выдали заключение о достоверности сметной стоимости. Согласно проекту, смета на строительство составляет 690,3 млн рублей», — отметил Бороздин.

По его словам, проектом предусмотрена замена облицовки и восстановление декоративных элементов лестницы, конструкции ступеней и плитки площадок, конструкции фундаментов кладки стен и ограждения, демонтаж и реставрация скульптур грифонов и бетонных ваз с последующей их установкой на лестнице. Помимо этого, будут переложены ступени на всех ярусах.

«Пакет документов передадут в государственное казенное учреждение Республики Крым «Инвестстрой», которое будет выступать заказчиком работ. Учреждение проведёт конкурс на определение подрядчика», — отметил глава города.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2017 года власти Крыма заявили, что на реставрацию Митридатской лестницы в Керчи, которая обрушилась в июне 2015 года, необходимо более 1 миллиарда 136 миллионов рублей.

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