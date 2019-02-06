В Казани — премьера скрипичного концерта Никиты Сухих «Перед рассветом»

Казань, , 09:47 — REGNUM 6 февраля в ГБКЗ им. С. Сайдашева в Казани концертом «Дуэт интеллектуалов от скрипки» откроется фестиваль L'arte del arco («Искусство смычка»). Вернее, это будет неофициальное или предварительное открытие музыкального форума, который по традиции проходит в марте. Такое исключение сделано для двух скрипачей-виртуозов — концертмейстера оркестра Большого театра Михаила Цинмана и профессора Московской консерватории Александра Тростянского. Вечером 6 февраля они впервые исполнят скрипичный концерт современного российского композитора Никиты Сухих «Перед рассветом». Также в программе произведения Баха, Шуберта, Гайдна, де Фальи. Дирижировать оркестром La Primavera будет маэстро Рустем Абязов.