Среда, 6 Февраля 2019 года
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В Культурном центре «Москвич» премьера рок-поэмы «Моби Дик»

Культура

В центре событий – известная рок-группа «Театр Теней»

Москва, 6 февраля 2019, 09:32 — REGNUM  6 февраля в Культурном центре «Москвич» состоится премьера рок-поэмы «Моби Дик». Продюсерская компания «Театральное Дело» представит масштабное шоу, которое по уверениям организаторов, объединит драматический театр, рок-музыку, перформанс, современную хореографию и видео-арт. В центре событий — известная рок-группа «Театр Теней». Так как спектакль поставлен по мотивам культового романа американского писателя Германа Мелвилла «Моби Дик», повествующего о фанатичной охоте капитана Ахава на белого кита-убийцу, то актеры по ходу действия будут не только петь и танцевать, но и поднимать паруса, грести, чинить такелаж и так далее. Создатели назвали свой спектакль «рок-поэма» так как считают, что действо, донельзя наполненное «тяжелой» музыкой, накалом страстей и разгулом стихии, и есть полное единение рока и поэзии.

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Культурная хроника
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