Певица Пинк получила звезду на «Аллее славы» Голливуда

Лос-Анджелес, США, , 09:21 — REGNUM Американская певица Алиша Бет Мур, более известная под своим псевдонимом Пинк, удостоена звезды на знаменитой «Аллее славы» Голливуда, передает немецкий канал n-tv.

На церемонию открытия звезды на знаменитом тротуаре Лос-Анджелеса Пинк прибыла со своей семьей — супругом и двумя детьми. Свои чувства при получении награды она назвала «сюреалистичными».

По словам исполнительницы, подписывая свой первый контракт со звукозаписывающей студией 23 года назад, она не ожидала такой успешной карьеры.

Пинк выпустила свой седьмой студийный альбом в 2017 году. Весной этого года 39-летняя певица отправится в мировое турне.