В Мариинском театре премьера балета Бориса Эйфмана «Эффект Пигмалиона»

Санкт-Петербург, , 09:11 — REGNUM 6 февраля в Мариинском театре в Санкт-Петербурге Академический театр балета под руководством Бориса Эйфмана покажет долгожданную премьеру — балет «Эффект Пигмалиона». Выдающийся хореограф современности на этот раз для драматургической основы балеты выбрал сюжет популярной пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион», написанный английским драматургом в 1912 году, с отсылкой к античному мифу о скульпторе Пигмалионе, настолько влюбленным в свою работу, что Афродите пришлось ее оживить. И здесь история та же — король паркета, чемпион по бальным танцам находит неумеху, которая благодаря стараниям педагога и навязанному мнению о недюжинном собственном таланте, вырастает в блестящую танцовщицу. Кстати, сам Эйфман не раз подчеркивал, что термин «эффект Пигмалиона» он заимствовал из психологии, и что действительно восхищение окружающих вполне может привести индивидуума к большому успеху. Либретто, соответственно, написал хореограф сам.

Балет поставлен на музыку Иоганна Штрауса-сына.

В главных партиях — Любовь Андреева, Олег Габышев.