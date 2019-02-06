Создатели «Ходячих мертвецов» могут выпустить спин-офф сериала с Мэгги Грин

Нью-Йорк, США, , 08:41 — REGNUM Лорен Коэн, исполняющая в сериале «Ходячие мертвецы» роль Мэгги Грин, сообщила журналистам, что велись разговоры о создании спин-оффа шоу, посвященного приключениям её персонажа. Об этом 5 февраля сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1092971780359229440

При этом актриса уточнила: говорить об этом пока преждевременно, она сама пока не знает, что решат создатели сериала. Коэн добавила, что ей, как и всем, ещё предстоит узнать о том, что произойдет с её персонажем.

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Напомним, в девятом сезоне «Ходячих мертвецов» Мэгги Грин внезапно пропала из повествования. Мишон (Данай Гурира) сообщила членам команды, что она ушла помогать новому сообществу. 5 февраля 2018 года телеканал AMC объявил о продлении «Ходячих мертвецов» на десятый сезон.

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