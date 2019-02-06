В сирийском замке Крак-де-Шевалье найдена тайная комната

Хомс, Сирия, , 08:31 — REGNUM Потайное помещение нашли археологи в старинном замке Крак-де-Шевалье в сирийской провинции Хомс. Об этом рассказал журналистам смотритель замка Мухаммад Харири.

При расчистке коридоров в стене обнаружили пролом, а за ним — пустое пространство. Когда кладку разобрали, открылась комната, ранее никому не известная. Её расчистили и нашли каменные чаши и печь.

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Специалисты полагают, что в комнате стирали белье или готовили вино. Вероятно, её замуровали мамлюки после захвата крепости. Образцы камней из комнаты и емкостей отправили на экспертизу, отметил Харири.

Как сообщало ИА REGNUM, крепость Крак-де-Шевалье, история которой начинается в XI веке, в 2013 году была захвачена террористами. В 2014 году боевиков выбила из замка сирийская армия, а в 2018 году он был вновь открыт для посетителей. Крепость входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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