Среда, 6 Февраля 2019 года
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Медведев уточнил порядок выдачи субсидий по нацпроекту «Культура»

Культура

1800 образовательных учреждений в сфере культуры будут оснащены музыкальным оборудованием

Медведев уточнил порядок выдачи субсидий по нацпроекту «Культура»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дмитрий Медведев

Москва, 6 февраля 2019, 08:11 — REGNUM  В России уточнён порядок предоставления субсидий регионам в рамках национального проекта «Культура». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Согласно постановлению, к концу 2024 года 1800 образовательных учреждений культуры будут оснащены музыкальными инструментами и оборудованием.

В регионах России будет построено или отремонтировано 500 сельских домов культуры, а также приобретено 600 автоклубов для сельской местности.

Также в документе уточняются критерии отбора субъектов РФ для предоставления субсидий. Средства на поддержку объектов культуры предусмотрены в федеральном бюджете.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России на реализацию национального проекта «Культура» направят 104 млрд рублей.

Подробнее: На реализацию нацпроекта «Культура» направят 104 млрд рублей

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