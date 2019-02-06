Комик из Сомали: «Я хочу показать, что мы не плохие люди»

Найроби, , 08:15 — REGNUM Насра Юсуф, комик сомалийского происхождения, разрушает стереотипы о своей стране на кенийском телевидении, сообщает BBC Swahili.

По данным телеканала, артистка выступает в известном телевизионном шоу Churchill Show. Ее главная цель — разрушить негативный стереотип о гражданах Сомали, сложившийся в Кении.

Также она рассказывает, как справляется со своей ролью женщины, гражданки Сомали и комика одновременно.

«Встретить гражданку Сомали, которая делает работу, как я, это большая редкость. Я очень горжусь тем, что стала первой женщиной-комиком сомалийского происхождения в Кении», — рассказала Юсуф.

«Я хочу показать, что мы не плохие люди», — добавила Юсуф.